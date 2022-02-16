16.02.2022 13:05 Рита Парфенова

Обломки разбросало по дороге: в Харькове автомобиль врезался в столб (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в ночь на среду, 16 февраля.





Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, на проспекте Гагарина, 90 в аварию попал автомобиль ЗАЗ Lanos.



По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости не справился с управлением и на скользкой дороге вылетел с трассы на повороте возле «Холлидея».





В машине находились водитель и девушка-пассажир, оба получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.