    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обломки разбросало по дороге: в Харькове автомобиль врезался в столб (фото)
16.02.2022  13:05   Рита Парфенова

Обломки разбросало по дороге: в Харькове автомобиль врезался в столб (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в ночь на среду, 16 февраля.

ДТП Харьков: автомобиль врезался в столб

Как  сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, на проспекте Гагарина, 90 в аварию попал автомобиль ЗАЗ Lanos.

По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости не справился с управлением и на скользкой дороге вылетел с трассы на повороте возле «Холлидея».

ДТП Харьков: автомобиль врезался в столб

В машине находились водитель и девушка-пассажир, оба получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали об аварии на трамвайных рельсах по улице Академика Павлова с автомобилем иностранцев.
Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.02 Криминал и происшествия ДТП с кортежем Ярославского: вещи погибшего в ДТП нашлись 16.02 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: адвокат Коли Харьковского заболела 15.02 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове слегка взлетела машина с иностранцами - момент аварии (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 