Обломки разбросало по дороге: в Харькове автомобиль врезался в столб (фото)

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло в ночь на среду, 16 февраля.
Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, на проспекте Гагарина, 90 в аварию попал автомобиль ЗАЗ Lanos.
По словам очевидцев, автомобиль на высокой скорости не справился с управлением и на скользкой дороге вылетел с трассы на повороте возле «Холлидея».
В машине находились водитель и девушка-пассажир, оба получили травмы. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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