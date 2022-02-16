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16.02.2022  12:49   Евгений Клочко

Харьковский приют для животных ищет новых хозяев для щенков-подкидышей (фото)

В приют подкинули 6 маленьких щенков и малышам необходим новый дом и любящие хозяева.


КП "Центр обращения с животными"
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу КП "Центр обращения животными". В приюте сообщили, что 16 февраля приехал мужчина и привез 6 маленьких щенков. Когда сотрудники заведения отказали ему, объясняя, что не принимают домашних животных от граждан, тот просто выбросил их и уехал. 
 
"Всего 6 щенков: 4 девочки и 2 мальчика возрастом около 1 месяца. У щенков нормальная температура и нет видимых признаков болезней. Они вырастут среднего размера. Малыш уже ест самостоятельно!", - говорится в сообщении коммунального предприятия.
 
Также сотрудники отмечают, что приют сейчас переполнен и у них нет условий для содержания таких малышей без матери.
 
Ранее сообщалось, что в КП "Центр обращения с животными" привезли две большие коробки с необычным содержимым. В них оказались маленькие беззащитные щенки, которых оставили на морозе в картонной коробке.

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Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  приют для животных, харьков
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