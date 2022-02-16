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16.02.2022  12:30   Виталий Хиневич

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые любят ругаться

Эксперты назвали знаки Зодиака, представители которых любят ругаться и использовать нецензурную брань.

Астрология
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что представители трех знаков Зодиака любят ругаться и употреблять ненормативную лексику. Более того, способны сами провоцировать конфликты.
 

Овен

Представители данного знака Зодиака не любят ограничивать себя. В том числе и в способах выражения себя. Они часто сердиты, не стесняются использовать различный лексикон. Любят прилюдно и цинично пошутить.
 

Стрелец

Стрельцы любят называть вещи своими именами, для этого они используют различные выражения.
 

Скорпион

Скорпионы бывают резкими и любят жестоко пошутить. Юмор для них является некоторым защитным барьером и средством защиты.
 
Напомним, ссходя из характеристик знаков зодиака, можно сделать вывод о том, какие из них самые глупые. Но уровень интеллекта здесь ни при чем. Речь идет о том, как представители зодиакального круга ведут себя в разных жизненных ситуациях, как воспринимают мир вокруг себя.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  астрология, харьков
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