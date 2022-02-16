16.02.2022 12:05 Виталий Хиневич

Microsoft добавила новые возможности для пользователей Windows 11

Команда Microsoft выпустила первое крупное обновление для своей операционной системы Windows 11.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Униан".

Сообщается, что Microsoft выпустила новое обновление операционной системы Windows 11. В нем исправили некоторые неполадки, обновили штатные приложения и добавили возможность установки на компьютер Android-приложений.

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Для установки новых обновлений нужно перейти в раздел "Параметры" затем в "Центр обновления Windows" и выбрать "Проверить наличие обновлений". Обновление будет распространяться волнами, поэтому пока может быть доступен еще не всем пользователям операционной системы.

Напомним, ранее операционная система Windows 11 предоставила своим пользователям набор текста голосом с высокой точностью без навязчивой автокоррекции. Программное обеспечение позволяет распознавать не только слова, но и разные элементы виртуальной клавиатуры.