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16.02.2022  11:53   Рита Парфенова

Известный автобренд снял в Украине ролик о счаcтливой любви вампирши (видео)

Немецкая компания Mercedes-Benz выпустила ко Дню святого Валентина рекламный видеоролик.

известная амстердамская R&B-певица Rimon

Рекламный ролик опубликован на YouTube-канал Mercedes, передает РЕДПОСТ.

В восьмиминутном клипе немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz представил рекламный ролик внедорожника G-Class. Съемки рекламы проходили в Украине.

В съемках мини-фильма о любви человека и вампирши приняла участие известная амстердамская R&B-певица Rimon. Клип называется название Immortal Love x G-Class (Бессмертная любовь) и представляет собой своеобразное прочтение истории Ромео и Джульетты.

На видео задействовано несколько десятков Mercedes G-Class разных моделей и годов выпуска. Ведь слоганом модели является фраза Stronger than time (Сильнее времени).

В центре сюжета – история любви молодого парня и 463-летней девушки-вампира (намек на кузов Гелендвагена W463). Правда, со счастливым концом: в финале главные герои соединяются, несмотря на враждебность окружающих.

Ролик снимался в Украине – на записи можно узнать Дарницкий мост в Киеве и Дружбовский карьер в Житомирской области.

Напомним, на протяжении 4 лет рейтинг пригнанных автомобилей с пробегом из-за границы возглавляет автомобиль марки "VW Passat". Украинцы отдают предпочтению данному автомобилю в разных моделях. В 2021 году в Украину прибыло 30,7 тысяч автомобилей данной модели. Примерно 60% на дизельном двигателей, 10 тысяч авто имеет бензиновый двигатель. Около 1,7 тысячи машин оборудованы ГБО.

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  реклама, харьков
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