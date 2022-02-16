16.02.2022 11:46 Евгений Клочко

Харьковские школы получили 1530 ноутбуков для учителей

В рамках проекта "Ноутбук каждому учителю" всего для учителей украинских школ было закуплено более 62 тысяч ноутбуков. Хотя планировалось приобрести 60 тысяч.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета.

По его словам планировалось закупить 60 тысяч ноутбуков, которые должны были получить 24 области и 10 районов Киева за счет государственной субвенции и софинансирования от каждой из областей. Однако удалось закупить больше - 62 674 ноутбука.

В мэрии нам сообщили, что в рамках данной программы 1530 ноутбуков получили 122 школы Харькова.

Ноутбуки оснащены всем необходимым для дистанционной работы учителя – камерой, мощным процессором и возможностью подключения к интернету.

В Минцифре отметили, что средняя стоимость одного ноутбука составила 17,8 тысячи гривен.

Добавим, что на проект "Ноутбук каждому учителю" из госбюджета выделили 980 миллионов гривен. Приобретенные ноутбуки закрепляются за учебными кабинетами соответствующих школ и используются исключительно для организации дистанционной формы обучения.