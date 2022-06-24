24.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней

В Харькове школьников будут учить культурной дипломатии

Бесплатные занятия в Харькове будут организованы Малой академией наук Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент образования, лаборатория по развитию критического мышления Малой академии наук Украины приглашает школьников 13-17 лет к участию в Международной школе по культурной дипломатии «Казацкое барокко – визитка Украины».

Занятия будут проходить дистанционно с 4 по 15 июля.

Дети узнают об основах культурной дипломатии, обогатят свои знания по украинской культуре, усовершенствуют навыки межличностной коммуникации, критического и креативного мышления, а также обретут опыт презентации украинской культуры. Также в программе – интеграция участников, сотрудничество в командах, воркшопы, арт-сессии, творческие активности и нетворкинг.

Участие в Школе – бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету . Заявки принимаются до 30 июня.