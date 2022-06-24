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24.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

В Харькове школьников будут учить культурной дипломатии

Бесплатные занятия в Харькове будут организованы Малой академией наук Украины.

Учить культурной дипломатии будут школьников Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент образования, лаборатория по развитию критического мышления Малой академии наук Украины приглашает школьников 13-17 лет к участию в Международной школе по культурной дипломатии «Казацкое барокко – визитка Украины».
 
Занятия будут проходить дистанционно с 4 по 15 июля.
 
Дети узнают об основах культурной дипломатии, обогатят свои знания по украинской культуре, усовершенствуют навыки межличностной коммуникации, критического и креативного мышления, а также обретут опыт презентации украинской культуры. Также в программе – интеграция участников, сотрудничество в командах, воркшопы, арт-сессии, творческие активности и нетворкинг.
 
Участие в Школе – бесплатное. Для этого необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету. Заявки принимаются до 30 июня.
 
Тэги:  культурная дипломатия, школы, харьков
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