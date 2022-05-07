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07.05.2022  17:15   Дмитрий Колоней

В Харькове приводят в порядок школьные дворы (фото)

Территории возле школ Харькова обустраивают их сотрудники.

Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове наводят порядок на территории общебразовательных школ. Так, школьные дворами занимаются работники учреждений общего среднего образования Немышлянского района. Обустраиваются клумбы, белятся деревья, убираются территории спортивных площадок.

 

Тэги:  школы, уборка, харьков, дворы
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