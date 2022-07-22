22.07.2022 18:10 Віталій Хінєвіч

У Windows 11 удосконалили захист від злому паролів

У Windows 11 додали захист від зламу системи шляхом повного перебору.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Neowin.

Повідомляється, що нова функція з'явилася в попередній версії ОС Windows 11 22H2.

Операційна система тепер за умовчанням використовує захист від атак методом грубої сили, ефективно блокуючи систему після десяти невдалих спроб вгадати локальний пароль. Атака грубою силою є популярним способом, яким зловмисники користуються для проникнення в системи, іноді використовуючи протокол віддаленого робочого столу (RDP).

За умовчанням Windows 11 блокується після десяти невдалих спроб підібрати пароль за десять хвилин, і ІТ-адміністратори можуть налаштувати ці значення відповідно до своїх потреб.

Крім цього зазначається, що цей захист був присутній і в ранніх версіях ОС, проте його було відключено за замовчанням.