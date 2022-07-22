    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Харківські трамваї змінять маршрут руху
22.07.2022  18:33   Дмитрий Колоней

Харківські трамваї змінять маршрут руху

Зміни у руху харківських трамваїв стануться у суботу.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, тимчасово змінять рух трамваї №27 та 28 
 
Рух трамваїв по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та по вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, буде заборонено з 9:00 23 липня до 20:00 24 липня.
 
Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Героїв Праці. 
 

У цей час трамваї курсуватимуть так: 

 
  1. №27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл.  Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. метро «Героїв Праці»;
  2. №28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова - Семиградський в’їзд - вул. Віринська - вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк». 

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.07 Дороги та транспорт В Харькове выйдет на маршрут еще один автобус (видео) 07.07 Дороги та транспорт В Харькове один троллейбус начнет курсировать, а другой изменит маршрут (видео)_ 06.07 Дороги та транспорт Харьковский автобус возвращается на обычный маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 