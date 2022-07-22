22.07.2022 18:33 Дмитрий Колоней

Харківські трамваї змінять маршрут руху

Зміни у руху харківських трамваїв стануться у суботу.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент інфраструктури, тимчасово змінять рух трамваї №27 та 28

Рух трамваїв по вул. Героїв Праці, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова, та по вул. Шевченка, на ділянці від розворотного кола «Журавлівський гідропарк» до вул. Героїв Праці, буде заборонено з 9:00 23 липня до 20:00 24 липня.

Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні по вул. Героїв Праці.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. метро «Героїв Праці»; №28: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова - Семиградський в’їзд - вул. Віринська - вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».