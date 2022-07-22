22.07.2022 17:59 Дмитрий Колоней
Безкоштовна путівка до санаторію: хто з харків'ян може її отримати
У Харкові роз'яснення щодо путівок надали в Управлінні соціального захисту населення.
Безкоштовна путівка до санаторію: хто з харків'ян може її отримати
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Управлінні соціального захисту населення Холодногірського району, нагадує, хто має право отримати безкоштовну путівку до санаторію.
Урядом України на 2022 рік встановлено наступну граничну вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям громадян.
Пільгові умови щодо путівок Камбіном надані:
-
особам з інвалідністю внаслідок загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства – 8838 грн (без ПДВ);
-
особам з інвалідністю з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з інвалідністю з дитинства – 26 740 грн (без ПДВ);
-
громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку) – 7 398 грн (з ПДВ);
-
особам з інвалідністю внаслідок війни, статус яких надано відповідно до пп. 10-14 год. 2 ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон) – 13 881 грн (без ПДВ);
-
особам з інвалідністю внаслідок війни з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку, статус яких встановлено відповідно до пп. 10-14 год. 2 ст. 7 Закону – 31 815 грн (без ПДВ);
-
учасникам бойових дій, статус яких встановлено відповідно до пп. 19-21 ч. 1 ст. 6 Закону, учасникам війни, статус яким встановлено відповідно до п. 13 ст.9 Закону – 15 939 грн (з ПДВ);
-
громадянам, які супроводжують осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку) – 10 836 грн (з ПДВ);
-
особам, віднесеним до категорії 1 із числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8 774 грн (без ПДВ);
-
особам, віднесеним до категорії 1 з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм та захворюваннями хребта та спинного мозку) – 26 688 грн (з ПДВ);
-
дітям, яким встановлена інвалідність, пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та одному з батьків або особі, що їх замінює, – 17 435 грн (з ПДВ).
Для отримання додаткової інформації щодо санаторно-курортного лікування мешканцям району необхідно звертатись за тел.: 068 289 63 13
.
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