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10.02.2022  12:10   Виталий Хиневич

WhatsApp прекращает свою работу с 1 марта на устаревших гаджетах

WhatsApp используют более чем 2,4 миллиарда человек.

WhatsApp
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "iTechua.com".
 
Сообщается, что с 1 марта мессенджер WhatsApp прекратит работу на многих гаджетах. 
 
Начиная с марта этот сервис, перестанет работать на любых моделях мобильных устройств, работающих операционных системах Android 4.4 KitKat и iOS 10, а также других еще более старых. Чем больше устаревшее программное обеспечение установлено на мобильное устройство, тем больше вероятность остаться без доступа к WhatsApp.
 
 
Разработчики больше не будут проводить техническую поддержку старых операционных систем. Это связанно с желанием двигаться вперед и не отставать от технического прогресса. Для того, чтобы WhatsApp работал корректно, необходимо установить минимальные версии операционных систем Android 5.0 Lollipop и iOS 11.
 
Напомним, спор по поводу места хранения персональных данных способен оставить европейских пользователей без популярных социальных сетей Facebook и Instagram.
 
Источник:   iTechua.com
 Тэги:  whatsapp, харьков
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