10.02.2022 12:10 Виталий Хиневич

WhatsApp прекращает свою работу с 1 марта на устаревших гаджетах

WhatsApp используют более чем 2,4 миллиарда человек.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "iTechua.com".

Сообщается, что с 1 марта мессенджер WhatsApp прекратит работу на многих гаджетах.

Начиная с марта этот сервис, перестанет работать на любых моделях мобильных устройств, работающих операционных системах Android 4.4 KitKat и iOS 10, а также других еще более старых. Чем больше устаревшее программное обеспечение установлено на мобильное устройство, тем больше вероятность остаться без доступа к WhatsApp.

Читайте также: За пользование Instagram и TikTok придется платить

Разработчики больше не будут проводить техническую поддержку старых операционных систем. Это связанно с желанием двигаться вперед и не отставать от технического прогресса. Для того, чтобы WhatsApp работал корректно, необходимо установить минимальные версии операционных систем Android 5.0 Lollipop и iOS 11.

Напомним, спор по поводу места хранения персональных данных способен оставить европейских пользователей без популярных социальных сетей Facebook и Instagram.