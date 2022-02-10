10.02.2022 12:10 Виталий Хиневич
WhatsApp прекращает свою работу с 1 марта на устаревших гаджетах
WhatsApp используют более чем 2,4 миллиарда человек.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "iTechua.com".
Сообщается, что с 1 марта мессенджер WhatsApp прекратит работу на многих гаджетах.
Начиная с марта этот сервис, перестанет работать на любых моделях мобильных устройств, работающих операционных системах Android 4.4 KitKat и iOS 10, а также других еще более старых. Чем больше устаревшее программное обеспечение установлено на мобильное устройство, тем больше вероятность остаться без доступа к WhatsApp.
Разработчики больше не будут проводить техническую поддержку старых операционных систем. Это связанно с желанием двигаться вперед и не отставать от технического прогресса. Для того, чтобы WhatsApp работал корректно, необходимо установить минимальные версии операционных систем Android 5.0 Lollipop и iOS 11.
Напомним, спор по поводу места хранения персональных данных способен оставить европейских пользователей без популярных социальных сетей
Facebook и Instagram.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0