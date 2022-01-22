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22.01.2022  16:40   Дмитрий Колоней

За пользование Instagram и TikTok придется платить

Сейчас тестируются варианты платных подписок.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на The Wall Street Journal, по пути Twitter - введение платных подписок - намерены пойти TikTok и Instagram. Правда, речь идет не обо всем контенте. Деньги будут взимать за некоторый эксклюзивный контент, а основные функции соцсетей (создание постов, комментарии, общение в мессенджерах) останутся бесплатными.
 
 
В Instagram уже даже запустили пробные версии подписки. Подразделение Meta Platforms Inc. заявило, что это позволит создателям контента еще зарабатывать деньги на своих подписчиках.
 
В 2021 году подобный функционал -  "Super Follows" - запустил Twitter. Более закрытую политику ведет принадлежащий китайской интетен-компании TikTok, пока не предоставляя более точной информации о планах подписки, ценах или тестировании.
 
Пока лишь известно, по заявлению компании, что такая функция скоро появится. "Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт TikTok", – отметил представитель соцсети.
 
По данным Meta, стоимость ежемесячной подписки в Instagram варьируется от 0,99 до 99,99 долларов. В Twitter могут взимать от 2,99 до 9,99 долларов в месяц за контент.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что вирус ворует личные данные из iPhone: он поразил все модели бренда.
 
Источник:   The Wall Street Journal
 Тэги:  instagram, tiktok, харьков, украина, платный контент
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