22.01.2022 16:40 Дмитрий Колоней
За пользование Instagram и TikTok придется платить
Сейчас тестируются варианты платных подписок.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на The Wall Street Journal, по пути Twitter - введение платных подписок - намерены пойти TikTok и Instagram. Правда, речь идет не обо всем контенте. Деньги будут взимать за некоторый эксклюзивный контент, а основные функции соцсетей (создание постов, комментарии, общение в мессенджерах) останутся бесплатными.
В Instagram уже даже запустили пробные версии подписки. Подразделение Meta Platforms Inc. заявило, что это позволит создателям контента еще зарабатывать деньги на своих подписчиках.
В 2021 году подобный функционал - "Super Follows" - запустил Twitter. Более закрытую политику ведет принадлежащий китайской интетен-компании TikTok, пока не предоставляя более точной информации о планах подписки, ценах или тестировании.
Пока лишь известно, по заявлению компании, что такая функция скоро появится. "Мы всегда думаем о новых способах принести пользу нашему сообществу и обогатить опыт TikTok", – отметил представитель соцсети.
По данным Meta, стоимость ежемесячной подписки в Instagram варьируется от 0,99 до 99,99 долларов. В Twitter могут взимать от 2,99 до 9,99 долларов в месяц за контент.
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