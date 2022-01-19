19.01.2022 15:57 Дмитрий Колоней

Скандал и штраф на миллиарды: на Фейсбук подали коллективный иск

Компания обвиняется в монополии с помощью информации о пользователях.

Как сообщает РЕДПОСТ , на гиганта соцсетей Facebook в Британии подан коллективный иск на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (более 3,2 миллиарда долларов) по обвинениям в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке, используя персональные данные 44 миллионов пользователей.

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Дело ведет старший советник Британского управления по надзору за финансовым поведением и ученый в области конкурентного права Лайза Ловдал Гормсен. Ее подзащитные использовали Facebook в период с 2015 по 2019 год. Подавшие иск считают, что Facebook заработал миллиарды, навязав несправедливые условия, требовавшие от потребителей передачи ценных персональных данных для доступа к сети.

Facebook заявил, что люди пользовались его услугами, потому что это приносило им пользу, и "они имеют значительный контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем".

Темная сторона Facebook в том, что соцсеть злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, навязывая условия обычным британцам и собирая данные в рамках своей платформы с помощью таких механизмов, как пиксель Facebook. Это позволяет Facebook создавать "всевидящую картину" использования Интернета и создавать ценные, глубокие профили данных пользователей.