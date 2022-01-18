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18.01.2022  19:59   Дмитрий Колоней

Microsoft покупает производителя культовой компьютерной игры

Корпорация продолжает делать большие инвестиции в игры.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на REUTERS, Корпорация Майкрософт заявила, что приобретает производителя видеоигр "Call of Duty" Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в секторе, которая помогла бы производителю Xbox  стать третьей игровой компанией по величине выручки.
 
"Игры сегодня являются самой динамичной и захватывающей категорией развлечений на всех платформах и будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной", - говорится в заявлении генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы. 
 
 
Корпорация делает большие инвестиции в игры, в последние годы привлекая производителя "Майнкрафт" Mojang Studios и Zenimax к многомиллиардным сделкам.
 
Приобретая библиотеку игр Activision, включая  "Call of Duty" и "Overwatch", Microsoft Xbox захватывает преимущество перед Sony Playstation, годами наслаждавшейся более постоянным потоком эксклюзивных игр.
 
Акции производителя "Candy Crush" упали более чем на 37% с момента достижения рекордного уровня в прошлом году, в значительной степени пострадав от обвинений в сексуальных домогательствах и других неправомерных действиях в компании по производству видеоигр.
 
Компания все еще рассматривает эти обвинения и заявила в понедельник, что уволила более трех десятков сотрудников и наказала еще 40 с июля.
 
В последние годы сектор консолидируется, и крупные фирмы скупают более мелких игроков.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае искусственный интеллект будет судить людей.
 
Источник:   REUTERS
 Тэги:  microsoft, игры, call of duty, activision blizzard, overwatch, sony playstation
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