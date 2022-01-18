18.01.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Microsoft покупает производителя культовой компьютерной игры

Корпорация продолжает делать большие инвестиции в игры.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на REUTERS, Корпорация Майкрософт заявила, что приобретает производителя видеоигр "Call of Duty" Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в секторе, которая помогла бы производителю Xbox стать третьей игровой компанией по величине выручки.

"Игры сегодня являются самой динамичной и захватывающей категорией развлечений на всех платформах и будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной", - говорится в заявлении генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы.

Корпорация делает большие инвестиции в игры, в последние годы привлекая производителя "Майнкрафт" Mojang Studios и Zenimax к многомиллиардным сделкам.

Приобретая библиотеку игр Activision, включая "Call of Duty" и "Overwatch", Microsoft Xbox захватывает преимущество перед Sony Playstation, годами наслаждавшейся более постоянным потоком эксклюзивных игр.

Акции производителя "Candy Crush" упали более чем на 37% с момента достижения рекордного уровня в прошлом году, в значительной степени пострадав от обвинений в сексуальных домогательствах и других неправомерных действиях в компании по производству видеоигр.

Компания все еще рассматривает эти обвинения и заявила в понедельник, что уволила более трех десятков сотрудников и наказала еще 40 с июля.

В последние годы сектор консолидируется, и крупные фирмы скупают более мелких игроков.