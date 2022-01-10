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10.01.2022  21:49   Дмитрий Колоней

Ворует личные данные из iPhone: опасный вирус поразил все модели бренда

Вредоносная программа получает информацию через камеру и микрофон.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, новый вирус способен обмануть пользователя. Иными словами, когда хозяин гаджета считает, что его смартфон не работает, вирус дает преступникам доступ ко всем данным, хранящимся на iPhone.
 
Вирус NoReboot отключает сообщения, вибрацию и дисплей. Девайс не реагирует на прикосновения к экрану, и действия злоумышленников остаются почти незамеченными.
 
 
Можно ли приостановть его работу? Да. Но только после "глубокой перезагрузкой" нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости, затем нажать и быстро отпустить кнопку уменьшения громкости, а после – нажать и удерживать кнопку питания до тех пор, пока iPhone не перезагрузится.
 
Но полностью обезопасить себя от вируса невозможно. 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что такое VPN и для чего он нужен.
 
Тэги:  вирус, айфон, харьков, украина, iphone
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