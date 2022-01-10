10.01.2022 21:03

В Харькове коммунальщики продолжают борьбу с непогодой (фото)

В Харькове работники коммунальных предприятий продолжают борьбу с непогодой, а именно со льдом на дорогах и тротуарах.





Все рождественские праздники уборка не прекращалась. В работах задействовано около 2 000 человек – дворников и работников СКП "Харьковзеленстрой", сообщает Все рождественские праздники уборка не прекращалась. В работах задействовано около 2 000 человек – дворников и работников СКП "Харьковзеленстрой", сообщает РЕДПОСТ . Вовлечена вся возможная техника. Коммунальщики работали в течение дня и даже в вечернее время.

Журналисты пообщались с Виталием Мирошником, заместителем Харьковского городского головы, директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства:

- Какая сейчас ситуация во дворах, насколько хорошо коммунальные службы расчистили?



- Работа кипит, не могу сказать, что мы можем оценить работу на "отлично", очень много проблемных вопросов остается, к сожалению. Есть на то объективные причины. И вообще в этом году погода нас "испытывает на крепость". Коммунальным предприятиям очень сложно дается работа, правда, мы должны признавать это. Но мы делаем все, чтобы в кратчайшие сроки привести в соответствие территорию.



– А в чем сложности? Я понимаю, что не хватает рабочих.



– Это очень большая проблема. Количество людей 30% от нормы, которая необходима для тех правил и норм, которые установлены на квадратный метр.



– Люди не хотят идти работать, потому что это тяжёлая работа?



- Да, очень тяжелая работа, работа сверх нормы. Иногда, когда сложные погодные условия, и когда мы говорим, что нужно выходить ночью. И заработная плата не соответствует этой работе. Кроме того, это возраст работников.



– Многие харьковчане жалуются на то, что вот вроде-то почистили, а потом участок – сплошной лед. Там ларек, там магазинчики – не выходят, не хотят убирать. Они считают, что дворники харьковские должны чистить. Я знаю, что по правилам благоустройства предприниматели должны расчищаться. Какая борьба ведется с такими коммерсантами, которые не хотят этого делать?



– Если мы говорим о каком-то магазине, ларьке, базаре или другом месте, где предприниматели ведут предпринимательскую деятельность, то они обязаны либо самостоятельно, либо по договору очищать прилегающую территорию. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что предприниматели у нас ответственные. Бизнес, к сожалению, демонстрирует свою безответственность и мы как местные власти будем жестко реагировать на эту проблему. Были проведены совещания с предпринимателями. Мы довели до всех еще раз правила благоустройства, об их обязанностях, а не только правах. И, соответственно, если и в дальнейшем не будет реагирования – мы будем вынуждены применять к ним административную ответственность.



– Виталий Николаевич, а если говорить о среднем возрасте работников, дворников, например, это какой?



- 60-65 лет - средний возраст, кроме этого многие люди, проживающие за пределами города и это тоже определенные трудности, потому что, когда нужно выйти...



- Например, в 4 часов утра, в 5 часов.



- Да, а транспорт, которым они приезжают на работу, движется в соответствии со своим расписанием, а это расписание может начинаться с 6 часов утра только. Потому эти вопросы есть. Кроме этого есть вопросы техники, механизации труда. И сегодня мы понимаем, что это необходимо и правильный вопрос потому, что когда мы сможем уверенно говорить, что дворник станет не дворником, а оператором современной техники, которая, например, зимой позволяет и расчищать, и посыпать. И когда мы понимаем, что одна единица заменяет более 30 дворников. Это в первую очередь скорость расчистки, скорость реакции и экономически, так что сегодня и обоснованно можно сказать, что нужно двигаться именно в этом направлении.



– Благодарю Вас за вашу работу.

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