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10.01.2022  20:59   Дмитрий Колоней

Транспортный коллапс на западной границе: украинцы уезжают из страны

Отпраздновавшие жители Украины едут на Запад, создавая огромные очереди на пропускных пунктах.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на страницу Госпогранслужбы Украины в Фейсбук, на пропускных пунктах в западном направлении после новогодних и рождественских праздников образовались очереди. Выезд граждан из Украины значительно преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского Союза.
 
 
Это происходит из-за роста количества украинцев, едущих за границу после зимних праздников. Для находящихся в пути украинцев стоит учесть, что в потоке машин утопают пропускные пункты "Краковец", "Шегини" и "Грушев". Здесь образовались очереди от 80 до 150 авто. Вместе с тем, есть возможность без проблем проехать в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница".
 
Тем, кто не сделал ПЦР-тест на COVID за 24 часа до въезда в Польшу, стоит иметь ввиду, что погранслужба проверяет не только документы, но и применяет меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Проблему с отсутсвием теста и прохождением его можно решить, сделав его возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин". Здесь работают мобильные лаборатории. 
 
Так же там опубликовали ссылки на сервисы, где можно отследить ситуацию в пунктах пропуска Западного регионального управления. Информация на них обновляется каждые три часа:
 
Актуальную ситуацию в пунктах пропуска можно отслеживать на:
  1. Facebook-странице Западного регионального управления https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon,
  2. Интерактивной карте на сайте Госпогранслужбы Украины https://dpsu. gov.ua/map
  3. Онлайн камерах на ведомственном сайте https://dpsu.gov.ua/ru/border/.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом пограничники задержали нелегалов из Кубы.
 

 

Тэги:  граница, пробки, украина, польша, харьков, пункты пропуска
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