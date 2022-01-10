10.01.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Транспортный коллапс на западной границе: украинцы уезжают из страны

Отпраздновавшие жители Украины едут на Запад, создавая огромные очереди на пропускных пунктах.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на страницу Госпогранслужбы Украины в Фейсбук, на пропускных пунктах в западном направлении после новогодних и рождественских праздников образовались очереди. Выезд граждан из Украины значительно преобладает над въездом, особенно на участках границы со странами Европейского Союза.

Это происходит из-за роста количества украинцев, едущих за границу после зимних праздников. Для находящихся в пути украинцев стоит учесть, что в потоке машин утопают пропускные пункты "Краковец", "Шегини" и "Грушев". Здесь образовались очереди от 80 до 150 авто. Вместе с тем, есть возможность без проблем проехать в пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Смильница".

Тем, кто не сделал ПЦР-тест на COVID за 24 часа до въезда в Польшу, стоит иметь ввиду, что погранслужба проверяет не только документы, но и применяет меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Проблему с отсутсвием теста и прохождением его можно решить, сделав его возле пунктов пропуска "Краковец", "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин". Здесь работают мобильные лаборатории.

Так же там опубликовали ссылки на сервисы, где можно отследить ситуацию в пунктах пропуска Западного регионального управления. Информация на них обновляется каждые три часа: