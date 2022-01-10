10.01.2022 14:50 Виталий Хиневич

На Закарпатье задержали харьковчанина, который пешком шел в Польшу

В горах Закарпатья нашли мужчину, который хотел пересечь государственную границу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что 41-летний мужчина намеревался незаконно попасть с Украины на территорию Польши. Харьковчанин добирался до Львова различными видами транспорта, после чего продолжил свой маршрут в пешем порядке. Возле села Верховина-Быстрая правонарушителя задержали военнослужащие.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему запретили выезд за границу из-за неуплаты алиментов.

В отношении харьковчанина был составлен протокол согласно части 1 статьи 204 Административного кодекса Украины, его дело будет рассматривать суд.

Напомним, наркотики в штанах под видом прикорма для рыб пытались провезти на Гоптовке.