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10.01.2022  14:50   Виталий Хиневич

На Закарпатье задержали харьковчанина, который пешком шел в Польшу

В горах Закарпатья нашли мужчину, который хотел пересечь государственную границу.

Во Львовской области задержали харьковчанина
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
 
Сообщается, что 41-летний мужчина намеревался незаконно попасть с Украины на территорию Польши. Харьковчанин добирался до Львова различными видами транспорта, после чего продолжил свой маршрут в пешем порядке. Возле села Верховина-Быстрая правонарушителя задержали военнослужащие. 
 
Свой поступок мужчина объяснил тем, что ему запретили выезд за границу из-за неуплаты алиментов.
 
 
В отношении харьковчанина был составлен протокол согласно части 1 статьи 204 Административного кодекса Украины, его дело будет рассматривать суд.
 
Напомним, наркотики в штанах под видом прикорма для рыб пытались провезти на Гоптовке.
 
Источник:   Госпогранслужба Украины
 Тэги:  происшествие, харьков
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