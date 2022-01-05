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05.01.2022  12:10   Виталий Хиневич

Наркотики в штанах под видом прикорма для рыб пытались провезти на Гоптовке (видео)

В пункте пропуска Гоптовка харьковские таможенники выявили мужчину с запрещенным веществом.

Наркотики Гоптовка
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.
 
Отмечается, что 4 января гражданин Украины имел намерения пересечь государственную границу Украины на автомобиле марки «ВАЗ-2106». 
 
При устном опросе водитель авто заявил об отсутствии запрещенного багажа и предметов. Однако, во время таможенного контроля на личные вещи гражданина среагировала служебная собака.
 
На заднем сиденье авто был выявлен пакет белого цвета, в котором среди вещей находились спортивные штаны с наркотическим веществом растительного происхождения. Общий вес запрещенного вещества составил 151,1 грамм.
 
 
В отношении правонарушителя был составлен протокол согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Кроме этого, материалы дела были переданы правоохранителям для дальнейших разбирательств.
 
 
Напомним, в Харькове патрульные погнались за пешеходом и нашли наркотические вещества.
 

 

Источник:   Харьковская таможня
 Тэги:  происшествие, наркотики, харьков
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