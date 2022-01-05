05.01.2022 12:10 Виталий Хиневич

Наркотики в штанах под видом прикорма для рыб пытались провезти на Гоптовке (видео)

В пункте пропуска Гоптовка харьковские таможенники выявили мужчину с запрещенным веществом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской таможни.

Отмечается, что 4 января гражданин Украины имел намерения пересечь государственную границу Украины на автомобиле марки «ВАЗ-2106».

При устном опросе водитель авто заявил об отсутствии запрещенного багажа и предметов. Однако, во время таможенного контроля на личные вещи гражданина среагировала служебная собака.

На заднем сиденье авто был выявлен пакет белого цвета, в котором среди вещей находились спортивные штаны с наркотическим веществом растительного происхождения. Общий вес запрещенного вещества составил 151,1 грамм.

Читайте также: В Харькове мужчина выращивал коноплю в гараже

В отношении правонарушителя был составлен протокол согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Кроме этого, материалы дела были переданы правоохранителям для дальнейших разбирательств.

Напомним, в Харькове патрульные погнались за пешеходом и нашли наркотические вещества