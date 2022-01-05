Наркотики в штанах под видом прикорма для рыб пытались провезти на Гоптовке (видео)

В пункте пропуска Гоптовка харьковские таможенники выявили мужчину с запрещенным веществом.
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Сегодня звезды будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень позитивно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом таится подвох, потому что если захотеть не получится, то сподвигнуть себя на какое-либо дело сегодня будет гораздо сложнее обычного. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить хоть какой-то энтузиазм. Так что если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!
Весь день в Харькове будет облачным. Временами мокрый снег с переходом в дождь, местами туман. Утром и днем ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с. На дорогах гололедица.
5 января в народе называли Федулов день. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью.
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