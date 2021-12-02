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02.12.2021  15:10   Виталий Хиневич

В Харькове мужчина выращивал коноплю в гараже

Гражданин сбывал наркотическое вещество при личных встречах с покупателями.

Харьковчанин выращивал коноплю в гараже
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 42-летний мужчина создал в одном из гаражей Харькова нарколабораторию по выращиванию конопли. Готовый продукт он хранил по месту своего жительства, реализовывая его при личных встречах с покупателями. 
 
Общая стоимость наркотической продукции составляет около полумиллиона гривен.
 
 
Кроме этого сообщается, что злоумышленник бережно ухаживал за элитными сортами конопли, создав для активного роста растений все необходимые условия. Организовал специальное освещение, вентиляцию, регулировал температуру в гараже и влажность.
 
За один месяц мужчина мог заработать до 100 тысяч гривен, продавая наркотик растительного происхождения. 
 
30 ноября правоохранительные органы провели обыск по месту жительства правонарушителя и в гараже, изъяв техническое оборудование и емкости с каннабисом. Если вину наркодилера докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества согласно части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. 
 
Напомним, в Харькове патрульные погнались за пешеходом и нашли наркотические вещества.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, наркотики, харьков
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