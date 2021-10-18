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18.10.2021  09:33   Рита Парфенова

В Харькове патрульные погнались за пешеходом и нашли запрещенные вещи

Очередного закладчика задержал полицейский патруль утром 17 октября.

Криминал Харьков: Мужчину с наркотическими закладками задержал полицейский патруль Криминал Харьков: Мужчину с наркотическими закладками задержал полицейский патруль

Распространяющего наркотики через закладки задержали в Новобаварском районе Харькова, сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции.

Около девяти часов утра мужчина вышел «на работу» по раскладке опасных для здоровья доз, а когда увидел идущий на встречу наряд патрульной полиции, запаниковал и попытался резко уйти в сторону. Маневры прохожего заинтересовали правоохранителей, и они быстро его догнали.

Во время общения со стражами порядка мужчина нервничал, а после того, как ему предложили пройти проверку, сознался, что у него есть наркотическое вещество. Всего при мужчине оказалось 39 пакетов с наркотическим, по его словам, веществом. Кроме того, мужчина сообщил, что 18 аналогичных свертков уже успел разложить по «закладкам».

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Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, членам которой мужчина указал места закладок. В дальнейшем обстоятельства произошедшего установит следствие.

Ранее РЕДПОСТ писал, какие запрещенные предметы передают в тюрьмы и изоляторы Харькова.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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