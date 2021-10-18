18.10.2021 09:56 Рита Парфенова

Свежие Covid-данные в Харькове: сколько новых больных выявили за сутки

379 случаев заражения коронавирусом диагностировали в воскресенье, 17 октября, в Харькове.

Всего за последние сутки в Харькове и области положиельные тесты на коронавирус официально зафиксировали 1 823 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусную инфекцию лабораторно диагностировали у 187 233 граждан.



Всего выздоровело 157 548 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 345 человек.



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За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 506 человек (в том числе 379 жителей города Харькова). 98 человек заболело в Изюмском районе, 65 – в Чугуевском, 62 – в Красноградском, 57 – в Купянском, 28 – в Богодуховском, 7 – в Лозовском.





Напомним, 1492 случая заражения коронавирусом диагностировали за сутки 15 октября в Харькове.

