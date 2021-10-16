16.10.2021 10:22 Евгений Клочко

Нужно ли делать компьютерную томографию легких при положительном тесте на COVID-19?

Компьютерная томография (КТ) - метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. Фактически КТ позволяет определить состояние любого органа человека.

Как сообщает РЕДПОСТ, этот метод диагностики стал еще популярнее среди украинцев с начала пандемии. Однако, по информации Министерства здравоохранения, эффективность его использования для больных COVID-19 сомнительна. Как минимум потому, что отсутствие изменений на томографии не означает отсутствие заболевания.

Когда следует назначать КТ?

При невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19

При наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или существованием сопутствующих патологий

В случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии

Положительный тест на коронавирусной болезни COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.

Направляя на компьютерную томографию врачи должны учитывать:

Общее состояние пациента

Наличие дыхательной недостаточности

Показатель сатурации (насыщенности крови кислородом)

Температуру тела.

Если есть подозрение на инфицирование COVID-19, то дл начала врач обязан направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, то только тогда назначают КТ грудной клетки.

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Профессиональное медицинское сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни.

В то же время, специалисты советуют пользоваться методом УЗИ для отслеживания заболевания. Его преимущество заключается в том, что этот не дает дополнительную дозу облучения, как в случае с КТ.

Повторное КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендует делать на 21-й день от начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должно принимать врач.

Напомним, по состоянию на 16 октября в Харькове работают 8 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию против коронавируса , — такие бригады работают в городской больнице № 13, поликлиниках № 18, 20, 24, 25, 1 (детская), в областной больнице и детской инфекционке.