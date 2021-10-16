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16.10.2021  10:22   Евгений Клочко

Нужно ли делать компьютерную томографию легких при положительном тесте на COVID-19?

Компьютерная томография (КТ) - метод рентгеновского сканирования, при котором пучок рентгеновского луча проходит через ткани человеческого тела в разных направлениях. Фактически КТ позволяет определить состояние любого органа человека.

Корорнавирус в Украине: стоит ли делать КТ легких при COVID-19
 
Как сообщает РЕДПОСТ, этот метод диагностики стал еще популярнее среди украинцев с начала пандемии. Однако, по информации Министерства здравоохранения, эффективность его использования для больных COVID-19 сомнительна. Как минимум потому,  что отсутствие изменений на томографии не означает отсутствие заболевания.

Когда следует назначать КТ?

  • При невозможности обеспечить ПЦР-диагностику коронавирусной болезни COVID-19
  • При наличии таких симптомов как дыхательная недостаточность или существованием сопутствующих патологий
  • В случае отрицательного ПЦР-теста у пациентов с выраженными признаками заболевания при их тяжелом общем состоянии
  • Положительный тест на коронавирусной болезни COVID-19 при условии удовлетворительного состояния пациента не является основанием для назначения КТ.
Направляя на компьютерную томографию врачи должны учитывать:
  • Общее состояние пациента
  • Наличие дыхательной недостаточности
  • Показатель сатурации (насыщенности крови кислородом)
  • Температуру тела.
Если есть подозрение на инфицирование COVID-19, то дл начала врач обязан направить пациента на тестирование. Если провести его невозможно, а состояние больного ухудшается, то только тогда назначают КТ грудной клетки.
 
 
Профессиональное медицинское сообщество не рекомендует использовать КТ как массовый метод для всех, кто имеет признаки коронавирусной болезни.
 
В то же время, специалисты советуют пользоваться методом УЗИ для отслеживания заболевания. Его преимущество заключается в том, что этот не дает дополнительную дозу облучения, как в случае с КТ.
 
Повторное КТ пациентам с тяжелым и средним течением заболевания рекомендует делать на 21-й день от начала заболевания и через полгода. Однако каждый случай индивидуален, поэтому решение должно принимать врач.
 
Напомним, по состоянию на 16 октября в Харькове работают 8 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию против коронавируса, — такие бригады работают в городской больнице № 13, поликлиниках № 18, 20, 24, 25, 1 (детская), в областной больнице и детской инфекционке.
 
Источник:   Минздрав
 Тэги:  covid-19, коронавирус
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