14.10.2021 14:45 Евгений Клочко
Вакцинация от COVID-19: где в Харькове можно привиться от коронавируса
С начала кампании по вакцинации в Харьковской области сделали уже более 1 миллиона прививок против коронавируса.
Фото: UNICEF Ukraine
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Харьковские известия»
. По состоянию на 14 октября в области проведено 1 002 704 прививки. Полностью привились двумя дозами вакцины 432 790 человек. В том числе 13 октября на Харьковщине было сделано 12 040 прививок.
На данный момент в Харькове работают 8 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию против коронавируса, — такие бригады работают в городской больнице № 13, поликлиниках № 18, 20, 24, 25, 1 (детская), в областной больнице и детской инфекционке.
На выходных привиться от коронавируса в Харькове можно по таким адресам (информация HELSI
):
Шевченковский район
-
ул. Сумская, 59, кабинет Аптека №361. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
ул. Тринклера, 6, Центр массовой вакцинации в НИИ гигиены труда и профзаболеваний. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
просп. Людвига Свободы, 48В, каб. 1. Детская поликлиника № 14. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac;
-
ул. 23 Августа, 23А, каб. 118. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac.
Индустриальный район
-
ул. 12 Апреля, 8, терцентр предоставления услуг. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
ул. Плиточная, 4/3, каб. 23. Детская поликлиника №16. В наличии есть вакцина AstraZeneka;
-
ул. Роганская, 130А, каб.108. В наличии есть вакцина CoronaVac и AstraZeneka.
Московский район
-
просп. Юбилейный, 76, каб. 38. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
ул. Академика Павлова, 44Б, Центр массовой вакцинации в ТРЦ «Французский бульвар». В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
просп. Московский, 153, каб. 5. Детская поликлиника № 12. В наличии есть вакцина CoronaVac (вторая доза!);
-
просп. Тракторостроителей, 142, каб. 18, 39, 50. Детская поликлиника №13. В наличии есть вакцина AstraZeneka.
Киевский район
-
ул. Пушкинская, 2, Центр массовой вакцинации в ТРЦ «Никольский». В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer;
-
ул. Михаила Гуревича, 14, каб. 7. Городская больница № 28;
-
ул. Метростроителей, 19, каб. 42. Городская поликлиника № 10. В наличии есть вакцина AstraZeneka, Pfizer и CoronaVac;
-
ул. Дарвина, 8/10, 6 этаж, 113 каб. Студенческая больница. В наличии есть вакцина AstraZeneka;
-
ул. Шевченко, 133, каб. 41. Детская больница № 23. В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer.
Новобаварский район
-
ул. Доватора Генерала, 7, каб. КНП «Городская больница №3″ХГС. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
ул. Полтавский Шлях, 56. Центр массовой вакцинации в Optimum busines center. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
просп. Ново-Баварский, 90, каб. 92. Городская больница №3. В наличии есть вакцина Pfizer.
Немышлянский район
-
ул. Богдана Хмельницкого, 10 А, Терцентр предоставления услуг. В наличии есть вакцина CoronaVac;
-
ул. Маршала Рыбалко, 11/1, каб. 214. Детская поликлиника №15. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac.
Холодногорский район
-
ул. Большая Панасовская, 19, каб. 17. Городская детская клиническая больница № 19. В наличии есть вакцина CoronaVac, AstraZeneka и Pfizer.
Слободской район
-
просп. Героев Сталинграда, 23А, каб 215. Городская поликлиника №19. В наличии есть вакцина AstraZeneka.
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просп. Героев Сталинграда, 12, каб.101. Городская детская поликлиника №1. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac;
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просп. Гагарина, 137. Городская больница № 13. В наличии есть вакцина Pfizer.
Основянский район
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ул. Вокзальная, 10, каб. 24. Детская больница № 24. В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer;
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просп. Гагарина, 174, корп.2, каб. 7. Детская больница № 24. В наличии есть вакцина CoronaVac;
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ул. Шота Руставели, 14, каб. 68. Городская поликлиника №25. В наличии есть вакцина AstraZeneka, CoronaVac и Pfizer;
-
ул. Москалевская, 59, каб. 76. Городская поликлиника №22. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac;
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ул. Сохора, 5А, каб. 201. Горбольница №1. В наличии есть вакцины Pfizer, AstraZeneka и CoronaVac.
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