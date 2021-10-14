14.10.2021 14:45 Евгений Клочко

Вакцинация от COVID-19: где в Харькове можно привиться от коронавируса

С начала кампании по вакцинации в Харьковской области сделали уже более 1 миллиона прививок против коронавируса.

Фото: UNICEF Ukraine

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия» . По состоянию на 14 октября в области проведено 1 002 704 прививки. Полностью привились двумя дозами вакцины 432 790 человек. В том числе 13 октября на Харьковщине было сделано 12 040 прививок.

На данный момент в Харькове работают 8 мобильных бригад, которые проводят вакцинацию против коронавируса, — такие бригады работают в городской больнице № 13, поликлиниках № 18, 20, 24, 25, 1 (детская), в областной больнице и детской инфекционке.

На выходных привиться от коронавируса в Харькове можно по таким адресам (информация HELSI ):

Шевченковский район

ул. Сумская, 59 , кабинет Аптека №361. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, кабинет Аптека №361. В наличии есть вакцина CoronaVac; ул. Тринклера, 6 , Центр массовой вакцинации в НИИ гигиены труда и профзаболеваний. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, Центр массовой вакцинации в НИИ гигиены труда и профзаболеваний. В наличии есть вакцина CoronaVac; просп. Людвига Свободы, 48В , каб. 1. Детская поликлиника № 14. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac;

, каб. 1. Детская поликлиника № 14. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac; ул. 23 Августа, 23А, каб. 118. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac.

Индустриальный район

ул. 12 Апреля, 8 , терцентр предоставления услуг. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, терцентр предоставления услуг. В наличии есть вакцина CoronaVac; ул. Плиточная, 4/3 , каб. 23. Детская поликлиника №16. В наличии есть вакцина AstraZeneka;

, каб. 23. Детская поликлиника №16. В наличии есть вакцина AstraZeneka; ул. Роганская, 130А, каб.108. В наличии есть вакцина CoronaVac и AstraZeneka.

Московский район

просп. Юбилейный, 76 , каб. 38. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, каб. 38. В наличии есть вакцина CoronaVac; ул. Академика Павлова, 44Б, Центр массовой вакцинации в ТРЦ «Французский бульвар». В наличии есть вакцина CoronaVac;

просп. Московский, 153 , каб. 5. Детская поликлиника № 12. В наличии есть вакцина CoronaVac (вторая доза!);

, каб. 5. Детская поликлиника № 12. В наличии есть вакцина CoronaVac (вторая доза!); просп. Тракторостроителей, 142, каб. 18, 39, 50. Детская поликлиника №13. В наличии есть вакцина AstraZeneka.

Киевский район

ул. Пушкинская, 2 , Центр массовой вакцинации в ТРЦ «Никольский». В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer;

, Центр массовой вакцинации в ТРЦ «Никольский». В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer; ул. Михаила Гуревича, 14 , каб. 7. Городская больница № 28;

, каб. 7. Городская больница № 28; ул. Метростроителей, 19 , каб. 42. Городская поликлиника № 10. В наличии есть вакцина AstraZeneka, Pfizer и CoronaVac;

, каб. 42. Городская поликлиника № 10. В наличии есть вакцина AstraZeneka, Pfizer и CoronaVac; ул. Дарвина, 8/10 , 6 этаж, 113 каб. Студенческая больница. В наличии есть вакцина AstraZeneka;

, 6 этаж, 113 каб. Студенческая больница. В наличии есть вакцина AstraZeneka; ул. Шевченко, 133, каб. 41. Детская больница № 23. В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer.

Новобаварский район

ул. Доватора Генерала, 7 , каб. КНП «Городская больница №3″ХГС. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, каб. КНП «Городская больница №3″ХГС. В наличии есть вакцина CoronaVac; ул. Полтавский Шлях, 56 . Центр массовой вакцинации в Optimum busines center. В наличии есть вакцина CoronaVac;

. Центр массовой вакцинации в Optimum busines center. В наличии есть вакцина CoronaVac; просп. Ново-Баварский, 90, каб. 92. Городская больница №3. В наличии есть вакцина Pfizer.

Немышлянский район

ул. Богдана Хмельницкого, 10 А , Терцентр предоставления услуг. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, Терцентр предоставления услуг. В наличии есть вакцина CoronaVac; ул. Маршала Рыбалко, 11/1, каб. 214. Детская поликлиника №15. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac.

Холодногорский район

ул. Большая Панасовская, 19, каб. 17. Городская детская клиническая больница № 19. В наличии есть вакцина CoronaVac, AstraZeneka и Pfizer.

Слободской район

просп. Героев Сталинграда, 23А , каб 215. Городская поликлиника №19. В наличии есть вакцина AstraZeneka.

, каб 215. Городская поликлиника №19. В наличии есть вакцина AstraZeneka. просп. Героев Сталинграда, 12 , каб.101. Городская детская поликлиника №1. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac;

, каб.101. Городская детская поликлиника №1. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac; просп. Гагарина, 137. Городская больница № 13. В наличии есть вакцина Pfizer.

Основянский район

ул. Вокзальная, 10 , каб. 24. Детская больница № 24. В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer;

, каб. 24. Детская больница № 24. В наличии есть вакцина CoronaVac и Pfizer; просп. Гагарина, 174, корп.2 , каб. 7. Детская больница № 24. В наличии есть вакцина CoronaVac;

, каб. 7. Детская больница № 24. В наличии есть вакцина CoronaVac; ул. Шота Руставели, 14 , каб. 68. Городская поликлиника №25. В наличии есть вакцина AstraZeneka, CoronaVac и Pfizer;

, каб. 68. Городская поликлиника №25. В наличии есть вакцина AstraZeneka, CoronaVac и Pfizer; ул. Москалевская, 59 , каб. 76. Городская поликлиника №22. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac;

, каб. 76. Городская поликлиника №22. В наличии есть вакцина AstraZeneka и CoronaVac; ул. Сохора, 5А, каб. 201. Горбольница №1. В наличии есть вакцины Pfizer, AstraZeneka и CoronaVac.

Напомним, сотрудники парка Горького в Харькове всем коллективом решили провакцинироваться от коронавируса