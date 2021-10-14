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14.10.2021  15:25   Виталий Хиневич

В Харькове парень украл носки в магазине (видео)

Видеокамера магазина зафиксировала, как молодой человек положил в карман носки и не заплатил за них.

В Харькове украли носки
 
Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ с Харьковских телеграмм каналов. 
 
Местные социальный сети облетело видео, на котором зафиксировано, как молодой парень в магазине одежды «FLEX» в ТЦ «Космос» спрятал носки в джинсовую куртку и, не рассчитавшись, покинул торговое заведение. 
 
 
Гневной тирадой обрушились пользователи сети на данный инцидент. Многие порицают данную выходку парня и сочувствуют работнику торговой точки. 
 
Также имеется обращение к гражданам, которых призывают сообщить в «директ» странички магазина в  Instagram, если узнали любителя бесплатно утеплиться.
 

Напомним, ранее в Харькове задержали юношу, который, предположительно, промышлял воровством в людных торгово-развлекательных центрах и магазинах бытовой техники.

Источник:   Социальные сети
 Тэги:  харьков, кража, носки
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