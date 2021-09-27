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27.09.2021  18:45   Виталий Хиневич

Купил пистолет и ноутбук: в Харькове полиция задержала мужчину за кражу

Харьковчанин в магазине совершил кражу кошелька с деньгами.

Харьковчанин украл деньги в магазине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что 21 сентября около 14:00 от 24-летнего гражданина поступило обращение в полицию о том что, в магазине мобильной техники у него украли кошелек с 1,3 тысячами евро и документы. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции произвели осмотр территории, опросили свидетелей и ознакомились с информацией, которую зафиксировали видеокамеры в магазине. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение мужчины, который мог быть причастен к содеянному. 
Злоумышленником оказался 39-летний безработный, ранее судимый харьковчанин. В беседе с правоохранителями мужчина сообщил, что на похищенные средства он купил ноутбук и пистолет.  Полицейские изъяли покупки и кошелек, в котором содержались украденные деньги. 
 
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет. 
 
Напомним, ранее к полицейским Купянского райотдела обратилась 36-летняя жительница Ковшаровки, заявившая  о том, что из квартиры, в которой она живет, похитили бытовую технику, кухонные принадлежности и детские вещи. 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, криминал
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