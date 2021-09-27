27.09.2021 18:45 Виталий Хиневич

Купил пистолет и ноутбук: в Харькове полиция задержала мужчину за кражу

Харьковчанин в магазине совершил кражу кошелька с деньгами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 21 сентября около 14:00 от 24-летнего гражданина поступило обращение в полицию о том что, в магазине мобильной техники у него украли кошелек с 1,3 тысячами евро и документы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции произвели осмотр территории, опросили свидетелей и ознакомились с информацией, которую зафиксировали видеокамеры в магазине.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение мужчины, который мог быть причастен к содеянному.

Злоумышленником оказался 39-летний безработный, ранее судимый харьковчанин. В беседе с правоохранителями мужчина сообщил, что на похищенные средства он купил ноутбук и пистолет. Полицейские изъяли покупки и кошелек, в котором содержались украденные деньги.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, ранее к полицейским Купянского райотдела обратилась 36-летняя жительница Ковшаровки, заявившая о том, что из квартиры, в которой она живет, похитили бытовую технику, кухонные принадлежности и детские вещи.