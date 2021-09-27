    
Главная Новости Харькова Политика На выборы мэра Харькова зарегистрировалось шесть кандидатов
27.09.2021  18:19   Дмитрий Колоней

На выборы мэра Харькова зарегистрировалось шесть кандидатов

Одному кандидату на пост городского головы Харькова было отказано в регистрации.


РЕДПОСТ
Как сообщает коррепондент портала РЕДПОСТ, на внеочередные выборы Харьковского городского головы зарегистрировалось 6 кандидатов. Всего документы подавали 7 человек, но одному было отказано, так как он не предоставил о себе никакой информации, в том числе и копии паспорта.
 
У остальных также были несоответствия в документах, но всем, согласно избирательного кодекса, дали 1 день на исправление. После этого комиссия в течении 5 дней обрабатывает документы кандидата. После того, как человек будет зарегистрирован как кандидат, он может начинать вести агитационную кампанию.
 
К слову, размер денежного залога составляет в этом году 271 659 грн. Регистрация и прием документов на должность мэра Харькова начались с 21 сентября и закончатся 30 сентября.
 
Напоним, ранее мы писали о том, что «Блок Кернеса - Успешный Харьков» утвердил кандидата на должность Харьковского городского головы на внеочередных местных выборах 2021 года.
Тэги:  выборы, кандидаты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.09 Политика Игоря Терехова выдвинули кандидатом на должность мэра Харькова 18.09 Политика В планах Добкина - подкуп харьковчан - Комитет избирателей Украины 17.09 Политика Выборы в Харькове: Фельдман пойдет на выборы как технический кандидат Терехова?
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 