27.09.2021 18:19 Дмитрий Колоней

На выборы мэра Харькова зарегистрировалось шесть кандидатов

Одному кандидату на пост городского головы Харькова было отказано в регистрации.



РЕДПОСТ

Как сообщает коррепондент портала РЕДПОСТ , на внеочередные выборы Харьковского городского головы зарегистрировалось 6 кандидатов. Всего документы подавали 7 человек, но одному было отказано, так как он не предоставил о себе никакой информации, в том числе и копии паспорта.

У остальных также были несоответствия в документах, но всем, согласно избирательного кодекса, дали 1 день на исправление. После этого комиссия в течении 5 дней обрабатывает документы кандидата. После того, как человек будет зарегистрирован как кандидат, он может начинать вести агитационную кампанию.

К слову, размер денежного залога составляет в этом году 271 659 грн. Регистрация и прием документов на должность мэра Харькова начались с 21 сентября и закончатся 30 сентября.

Напоним, ранее мы писали о том, что «Блок Кернеса - Успешный Харьков» утвердил кандидата на должность Харьковского городского головы на внеочередных местных выборах 2021 года.