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27.09.2021  18:05   

Океанариум, новая транспортная инфраструктура и масштабные проекты в Харькове

Руководитель города Игорь Терехов сообщил о следующих этапах по развитию Харькова.

Терехов представил новые городские проекты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Игоря Терехова телеканалу АТН.
 
Руководитель города заявил, что в 2021 году Харьков представил целый ряд инфраструктурных проектов, которых ожидали харьковчане. Город уже готов начать работу над воплощением новых замыслов и идей.
 
«Очень хочется, чтобы город Харьков был впереди всех городов. Мы отличаемся во многих направлениях: в комфортности, в чистоте, в развитии инфраструктуры, в темпах, в динамике. Тем не менее, хочется, чтобы у нас были очень серьезные инфраструктурные проекты — без них любой город начинает стагнировать. 
Открытие Зоопарка — это грандиозный  проект. Нам за последний год удалось сделать колоссальный рывок и Зоопарк получился великолепным. За 1,5-2 года мы должны достроить Океанариум — это очень крутой проект, который не воплощал ни один город в Украине», — заявил Игорь Терехов.
 
Также было отмечено, что особое значение для Харькова имеет развитие  инфраструктуры:  
«Мы приступаем к строительству многоуровневых развязок. Первая будет построена в районе метро «Киевская». Еще одна развязка — на Гагарина и Ландау. Клочковский спуск и сама улица Клочковская — мы сегодня заканчиваем проектирование развязки на этих участках. В связи с чем, развитию транспортной и дорожной инфраструктуры мы уделяем огромное внимание».
 
Напомним, харьковчане позитивно оценивают курс Игоря Терехова, поэтому 59% харьковчан поддерживают действия городской власти по развитию города.
 
Источник:   АТН
 Тэги:  харьков
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