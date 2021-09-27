27.09.2021 18:05

Океанариум, новая транспортная инфраструктура и масштабные проекты в Харькове

Руководитель города Игорь Терехов сообщил о следующих этапах по развитию Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Игоря Терехова телеканалу АТН.

Руководитель города заявил, что в 2021 году Харьков представил целый ряд инфраструктурных проектов, которых ожидали харьковчане. Город уже готов начать работу над воплощением новых замыслов и идей.

«Очень хочется, чтобы город Харьков был впереди всех городов. Мы отличаемся во многих направлениях: в комфортности, в чистоте, в развитии инфраструктуры, в темпах, в динамике. Тем не менее, хочется, чтобы у нас были очень серьезные инфраструктурные проекты — без них любой город начинает стагнировать.

Открытие Зоопарка — это грандиозный проект. Нам за последний год удалось сделать колоссальный рывок и Зоопарк получился великолепным. За 1,5-2 года мы должны достроить Океанариум — это очень крутой проект, который не воплощал ни один город в Украине», — заявил Игорь Терехов.

Также было отмечено, что особое значение для Харькова имеет развитие инфраструктуры:

«Мы приступаем к строительству многоуровневых развязок. Первая будет построена в районе метро «Киевская». Еще одна развязка — на Гагарина и Ландау. Клочковский спуск и сама улица Клочковская — мы сегодня заканчиваем проектирование развязки на этих участках. В связи с чем, развитию транспортной и дорожной инфраструктуры мы уделяем огромное внимание».

Напомним, харьковчане позитивно оценивают курс Игоря Терехова, поэтому 59% харьковчан поддерживают действия городской власти по развитию города.