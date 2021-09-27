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27.09.2021  17:50   Евгений Клочко

На Харьковщине сын поджег автомобиль своего отца после ссоры

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине за повреждение чужого имущества.

Поджог авто после ссоры со своим отцом.
 
Как сообщает РЕДПОСТ,14 сентября в ОП №1 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение от 55-летнего жителя с. Волчанские Хутора Чугуевского района о том, что во дворе его домовладения горит его автомобиль.
 
В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к поджогу и задержали злоумышленника. Правонарушителем оказался 24-летний сын заявителя.
 
Было установлено, что накануне между сыном и отцом возник конфликт. После конфликта юноша поджег автомобиль. Пожар полностью уничтожил автомобиль потерпевшего.
 
Мужчине было сообщено о подозрении по факту повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога, следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Напомним, рано утром 2 сентября жильцов дома по проспекте Архитектора Алешина, 15/16 разбудил пожар. Во дворе дома горел автомобиль Mitsubishi Lancer.
Источник:   Чугуевское райуправление полиции
 Тэги:  пожар, авто
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