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02.09.2021  10:07   

Автомобиль сгорел ночью в Харькове: подозревают поджог (фото)

Возгорание легковушки произошло во дворе жилой 4-этажки в Индустриальном районе Харькова.

Пожар Харьков: Автомобиль сгорел в ночь на 2 сентября 2021 года в Харькове Пожар Харьков: Автомобиль сгорел в ночь на 2 сентября 2021 года в Харькове

Под утро 2 сентября жильцов дома по проспекте Архитектора Алешина, 15/16 разбудил пожар. Во дворе дома горел автомобиль Mitsubishi Lancer, 2011 года выпуска, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В 5:20 утра спасатели получили сообщение о пожаре и на тушение отправилось 2 отделения 8-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия пожарных пламя охватило легковушку на площади 2 кв.м. Припаркованные рядом автомобили «ГАЗель» и «Ford Transit» тоже получили получили повреждения от открытого пламени.

Спасатели локализовали огонь в 5:30 и ликвидировали его в 5:51.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 28 августа в Харькове сгорели два легковых автомобиля. Один из них полыхнул возле книжного рынка "Райский уголок" на Клочковской - взорвался баллон. Второе авто сгорело на Лагерной улице, 71, возможен поджог.

Тэги:  пожар, харьков
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