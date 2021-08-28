28.08.2021 11:30

Взрыв машины и поджог: в Харькове сгорели два автомобиля (фото, видео)

О полыхавших авто в Харькове сообщают очевидцы.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, в Харькове сгорели два легковых автомобиля.

Один из них полыхнул возле книжного рынка "Райский уголок" на Клочковской - взорвался баллон. Пожар потушили приехавшие пожарные.

Второе авто, на Лагерной улице, 71, возможно, поджог сосед. Здесь накануне произошел конфликт во дворе. В итоге сосед пообещал спалить авто. В 4.00 оно загорелось. Хощяева ищут свидетеей, а полиция разбирается.

Напомним, ранее мы писали о задержании поджигателя , сжегшего машины на 3,5 миллиона. Находясь возле автомобильной площадки, он поджег зажигалкой стеклянные бутылки с горючим веществом и перебросил смесь через металлический забор в сторону автомобилей, находящихся на указанной площадке.