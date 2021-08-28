ДТП: В Харькове под колесами авто погибла лошадь (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове ночью произошло дорожно-транспортное происшествие.
На Клочковском спуске под колеса авто попала лошадь.
Сбитое автомобилем несчастное животное погибло на месте.
По предварительной информации, на ехавшие на ней девушки было нетрезвыми.
Подробностей пока нет.
Напомним, ранее мы писали о гибели на трассе под Харьковом коровы. Животное сбил внедорожник.
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День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Последние выходные лета 2021 года будут жаркими и по большей части солнечными.
Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины.
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