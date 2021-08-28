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28.08.2021  10:16   

ДТП: В Харькове под колесами авто погибла лошадь (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове ночью произошло дорожно-транспортное происшествие.

На Клочковском спуске под колеса авто попала лошадь.

Сбитое автомобилем несчастное животное погибло на месте.

По предварительной информации, на ехавшие на ней девушки было нетрезвыми.

Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о гибели на трассе под Харьковом коровы. Животное сбил внедорожник.     

 

Тэги:  дтп, сбита лошадь, харьков, авария, смерть, труп
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