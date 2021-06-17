ДТП: Круизер под Харьковом врезался в корову (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - ДТП.
На трассе под Чугуевом внедорожник сбил корову.
Несчастное животное погибло.
Подробностей о том, пострадал ли кто-то еще пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том что на Северной Салтовке было масштабное кладбище домашних животных.
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Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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