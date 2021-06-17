17.06.2021 20:49

ДТП: Круизер под Харьковом врезался в корову (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - ДТП.

На трассе под Чугуевом внедорожник сбил корову.

Несчастное животное погибло.

Подробностей о том, пострадал ли кто-то еще пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том что на Северной Салтовке было масштабное кладбище домашних животных.