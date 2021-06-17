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17.06.2021  20:49   

ДТП: Круизер под Харьковом врезался в корову (ВИДЕО)

Об аварии под Харьковом сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Под Харьковом внедорожник сбил корову

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, под Харьковом - ДТП.

На трассе под Чугуевом внедорожник сбил корову.

Несчастное животное погибло.

Подробностей о том, пострадал ли кто-то еще пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том что на Северной Салтовке было масштабное кладбище домашних животных

 

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