ДТП: На Баварии - лобовая авария легковушки и автобуса (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове автобус не ушел от лобовой атаки легковушки.
Авария произошла на перекрёстке проспекта Ново-Баварского и улицы Катаева.
Хоть и под углом, но гордость советского автопрома влетела в радиатор.
Подробностей о причинах и пострадавших в ДТП пока нет.
Напомним, что ранее мы писали о ДТП на Новых Домах в котором маршрутка столкнулась с КАМАЗом.
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Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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