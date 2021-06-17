17.06.2021 20:04

ДТП: На Баварии - лобовая авария легковушки и автобуса (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове автобус не ушел от лобовой атаки легковушки.

Авария произошла на перекрёстке проспекта Ново-Баварского и улицы Катаева.

Хоть и под углом, но гордость советского автопрома влетела в радиатор.

Подробностей о причинах и пострадавших в ДТП пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о ДТП на Новых Домах в котором маршрутка столкнулась с КАМАЗом.