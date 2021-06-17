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17.06.2021  19:07   

В Харькове городской совет прокомментировал ситуацию с отравлением

Число отравившихся в Харькове выросло.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Городского совета Юрий Сидоренко прокомментировал ситуацию с отравлением людей в Харькове:
 
"По отравлению. Имеем 22 взрослых и 12 детей. Все средней тяжести - кто-то до сих пор в больнице, кого-то уже прокапали и отпустили домой.
 
Госпотребслужба настоятельно рекомендует до конца расследования закрыться двум ресторанам, в которых отравились люди. Ответа от них пока нет. Если откажутся, ветеринарная служба будет принимать решение о принудительном закрытии ресторанов. 
 
Со второй половины дня оба ресторана не работают, там проведена дезинфекция, отобраны пробы всех продуктов. Так же специалисты опасаются, что количество отравлений может расти.
 
Более точную информацию о количестве отравившихся надеюсь получить с утра".
 
В свою очередь в администрации заведения заявили, что проверили документы поставщика курятины, которые по результатам проверки полностью соответствовали заявленным требованиям.
 
По их словам, сотрудники СЭС МОЗ обработали и продезинфицировали кухню и другие помещения ресторана. Все продукты были отправлены на лабораторное исследование.
 
Также в администрации заведения и предложили компенсировать расходы на медицинские услуги. 
 
"Мы сожалеем, что наши посетители столкнулись с подобной ситуацией, поэтому со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы разобраться с этим случаем. Также в рамках внутреннего расследования мы делаем все возможное, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не возникло ", - отметила административный директор ресторана Самойлова Юлия.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове произошло массовое отравление после посещения одного из ресторанов.
 
Тэги:  отравление, ресторан, харьков
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