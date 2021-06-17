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17.06.2021  14:57   

В Харькове произошло массовое отравления после посещения одного из ресторанов

17 июня в медучреждения Харькова поступило 25 пациентов с отравлением. Все заболевшие накануне посещали харьковские рестораны известной сети.

Массовое отравление в Харькове: на больничных койках оказались 25 человек
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия». Медики сообщают, что по состоянию на 12:00 17 июня, по данным экстренных сообщений из учреждений здравоохранения (КНП «Городская клиническая больница №31» ХГС и КНП «Городская детская клиническая больница №19» ХГС) зарегистрировано 25 случаев заболевания среди взрослых (19 человек) и детей (6 человек) — жителей г. Харьков. Заболевшие госпитализированы и находятся на стационарном лечении. Предварительный диагноз — гастроэнтероколит, средней степени тяжести.
 
Пациенты связывают свое состояние с употреблением готовых блюд в заведениях общественного питания.
 
Проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.
 
Харьковский паблик Харьков 1654 со ссылкой на собственные источники среди харьковских врачей сообщил, что более 25 человек госпитализированы после посещения суши-ресторана «Якитория». По словам пострадавших, все посетители ели или заказывали доставку суши в ресторане на ул. Квитки-Основьяненко.
 
Также сообщается, что около 60 посетителей ресторана уже написали жалобы в администрацию. Люди жалуются на повышение температуры до 39 градусов, тошноту и рвоту.
 
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что четверо несовершеннолетних возрасте от 8 до 14 лет отравились после употребления самостоятельно собранных грибов.
 
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  отравление, харьков
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