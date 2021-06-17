17.06.2021 15:36

Душил и насиловал девушек: в Харькове вынесен приговор преступнику

В Харькове суд решил судьбу надругавшегося над двумя девушками.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Единый реестр судебных решений, в Харкове Октябрьский райсуд вынес приговор нелюдю, изнасиловавшему двух несовершеннолетних девушек.

Как установило следствие, преступление было совершено в 2012 году.

Фигурант, находясь у пляжа на реке Мжа в Нововодолажском районе, заметил двух девушек.

Они купались, отдыхали, а затем отправились домой. Преступник двинулся за ними, неожиданно набросившись на них.

Ударив одну из несовершеннолетних, он заставил их пойти с ним.

Он требовал, чтобы девушки разделись, а когда они не подчинились, стал душить одну из них.

Испугавшись за свои жизни, потерпевшие выполнили все желания уроженца Мерефы.

Злоумышленник дважды изанасиловал их, лишь после этого отпустив.

Свою вину насильник не признал, утверждая, что не знает левушек, а они возводят на него напраслину.

Однако вину мужчины подтвердили обе жертвы и результаты экспертиз.

За изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественым способом его приговорили к девяти годам лишения свободы.