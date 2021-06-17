17.06.2021 16:06

Внимание, розыск очевидцев: Смертельное ДТП под Харьковом (ФОТО)

Под Харьковом пьяный водитель погубил пассажира.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 7 июня 2021 года в 01:30 в районе 31 км + 800 м автодороги «Харьков-Змиев-Балаклея» с трассы в Чугуевском районе вылетел и перевернулся автомобиль Chevrolet Aveo.

За рулем авто был 40-летний пьяный водитель. Двигаясь со стороны села Задонецкого в сторону Змиева он выежал на правую обочину по ходу своего движения, из-за чего и разыгралась трагедия - в результате ДТП 41-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по факту аварии.

Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю старшего лейтенанта полиции Катречко Дениса Олеговича.