Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Внимание, розыск очевидцев: Смертельное ДТП под Харьковом (ФОТО)
17.06.2021  16:06   

Внимание, розыск очевидцев: Смертельное ДТП под Харьковом (ФОТО)

Под Харьковом пьяный водитель погубил пассажира.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 7 июня 2021 года в 01:30 в районе 31 км + 800 м автодороги «Харьков-Змиев-Балаклея» с трассы в Чугуевском районе вылетел и перевернулся автомобиль Chevrolet Aveo.
 
За рулем авто был 40-летний пьяный водитель. Двигаясь со стороны села Задонецкого в сторону Змиева он выежал на правую обочину по ходу своего движения, из-за чего и разыгралась трагедия  - в результате ДТП 41-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.
 
В настоящее время следователями проводится досудебное расследование по факту аварии.
 
Свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г.. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю старшего лейтенанта полиции Катречко Дениса Олеговича.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, погиб мужчина, чугуев, розыск очевидцев, убийство, труп, мертвое тело
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.06 Криминал и происшествия Автомобиль Ravon сбил женщину на перекрестке Харькова: разыскиваются свидетели 15.06 Криминал и происшествия ДТП в центре Харькова: У Никольского грузовик расплющил кабину об дерево (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 15.06 Криминал и происшествия ДТП: Фура помяла легковушку, перегородив дорогу в Харькове (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 