17.06.2021 16:59

Голодную и грязную малышку забрали из семьи в Харькове

В Харькове 2-летняя девочка проживала в ненадлежащих условиях.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в Киевском районе Харькова копы совместно с социальными работниками изъяли 2-летнюю девочку.

Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Относительно его родителей составлены административные протоколы.

Полицейских сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции №1 вызвала 34-летняя женщина. Она сообщила, что ее и дочь избил муж.

Во время осмотра квартиры представители власти обнаружили антисанитарные условия проживания 2-летнего ребенка.

Малышка была неухоженная, а в доме не было еды.

В отношении 43-летнего мужчины-дебошира составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административном правонарушении и выписали срочный запрещающий предписание сроком на 10 дней.

В отношении женщины составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Девочку изъяли и доставили в одну из харьковских больниц, где она проходит медицинское обследование и, в случае необходимости, получит необходимое лечение.