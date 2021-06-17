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17.06.2021  16:59   

Голодную и грязную малышку забрали из семьи в Харькове

В Харькове 2-летняя девочка проживала в ненадлежащих условиях.

В Харькове из неблагополучной семьи забрали малышку. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Киевском районе Харькова копы совместно с социальными работниками изъяли 2-летнюю девочку.
 
Сейчас она находится под наблюдением врачей.
 
Относительно его родителей составлены административные протоколы.
 
Полицейских сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции №1 вызвала 34-летняя женщина. Она сообщила, что ее и дочь избил муж.
 
Во время осмотра квартиры представители власти обнаружили антисанитарные условия проживания 2-летнего ребенка.
 
Малышка была неухоженная, а в доме не было еды.
 
В отношении 43-летнего мужчины-дебошира составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административном правонарушении и выписали срочный запрещающий предписание сроком на 10 дней.
 
В отношении женщины составлен админпротокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Девочку изъяли и доставили в одну из харьковских больниц, где она проходит медицинское обследование и, в случае необходимости, получит необходимое лечение.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  избиение, насилие, харьков, забрали ребенка, драка, дебошир, хулиган
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