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17.06.2021  17:35   

Обокрали и взорвали здание: под Харьковом разыскиваются преступники (ФОТО, ВИДЕО)

Под Харьковом неизвестные сорвали замки в гаражном комплексе.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, неизвестные сорвали замки с дверей и проникли в гаражный комплекс, откуда похитили мойку для автомобиля, вентиляторы, кофейный аппарат, кофе и шоколад.
 
После этого злоумышленники взорвали здание.
 
О происшествии в полицию сообщил 16 июня в 7:30 52-летний житель Красноградского района - владелец гаража.
 
На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа Красноградского районного отдела полиции, специалисты Управления взрывотехнической службы.
 
Полицейские провели осмотр места происшествия и задокументировали факт преступления.
 
Следователем Красноградского РОП открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
 
Преступникам светит до 10 лет лишения свободы.
Под Харьковом взорвано здание. Новости Харькова

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, взрыв, харьков, красноград, ограбление
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