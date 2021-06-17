Обокрали и взорвали здание: под Харьковом разыскиваются преступники (ФОТО, ВИДЕО)
Под Харьковом неизвестные сорвали замки в гаражном комплексе.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, неизвестные сорвали замки с дверей и проникли в гаражный комплекс, откуда похитили мойку для автомобиля, вентиляторы, кофейный аппарат, кофе и шоколад.
После этого злоумышленники взорвали здание.
О происшествии в полицию сообщил 16 июня в 7:30 52-летний житель Красноградского района - владелец гаража.
На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа Красноградского районного отдела полиции, специалисты Управления взрывотехнической службы.
Полицейские провели осмотр места происшествия и задокументировали факт преступления.
Следователем Красноградского РОП открыто уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.