17.06.2021 18:12

Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры международного турнира

Представитель Харькова стал чемпионом в Польше.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт горсовета, в Варшаве прошел международный турнир.

На рейтинговом турнире «Poland Open» по греко-римской борьбе харьковчане завоевали на соревнованиях золотую, серебряную и бронзовую медали.

Так, Семен Новиков стал победителем в весе до 87 кг: в финальной схватке он выиграл у венгра Иштвана Такача (2:1).

В весовой категории до 82 кг «серебро» досталось Ярославу Фильчакову, который в финале уступил чемпиону Азии и бронзовому призеру чемпионата мира Жалгасбаю Бердимуратову из Узбекистана.

Ясаф Зейналов стал третьим в категории до 77 кг: в схватке за «бронзу» его соперник на поединок не вышел.

Напомним, в рамках празднования Дня Победы в Харькове прошел автопробег ретроавтомобилей времен Второй Мировой войны. Мероприятие организовал технический клуб «Самоходъ».