17.06.2021 18:12
Борьба. Харьковчане - чемпионы и призеры международного турнира
Представитель Харькова стал чемпионом в Польше.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт горсовета, в Варшаве прошел международный турнир.
На рейтинговом турнире «Poland Open» по греко-римской борьбе харьковчане завоевали на соревнованиях золотую, серебряную и бронзовую медали.
Так, Семен Новиков стал победителем в весе до 87 кг: в финальной схватке он выиграл у венгра Иштвана Такача (2:1).
В весовой категории до 82 кг «серебро» досталось Ярославу Фильчакову, который в финале уступил чемпиону Азии и бронзовому призеру чемпионата мира Жалгасбаю Бердимуратову из Узбекистана.
Ясаф Зейналов стал третьим в категории до 77 кг: в схватке за «бронзу» его соперник на поединок не вышел.
Напомним, в рамках празднования Дня Победы в Харькове прошел автопробег
ретроавтомобилей времен Второй Мировой войны. Мероприятие организовал технический клуб «Самоходъ».
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