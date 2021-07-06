06.07.2021 18:12

Борьба. Харьковчанин стал вице-чемпионом Европы (фото)

Харьковский спортсмен завоевал серебро на континентальном первенстве в Германии.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, представитель Харькова Михаил Вишнивецкий принял участие чемпионате Европы, который прошел с 28 июня по 4 июля 20201 года в немецком Дортмунде по вольной, женской и греко-римской борьбе среди юниоров.

Выступавший в греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг харьковчанин поборол спортсменов из Болгарии, Польши и Греции, но в финале уступил турецкому борцу Мухаммету Хамзи Бакиру и занял второе место.

В целом украинские борцы греко-римского стиля завоевали на этом чемпионате две серебряные награды. Второе место в весовой категории до 82 кг занял воспитанник харьковской школы борьбы Никита Алексеев, который сейчас выступает за Киевскую область.

Напомним, ранее мы писали, что на рейтинговом турнире «Poland Open» по греко-римской борьбе харьковчане завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.