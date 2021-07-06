06.07.2021 17:15 Дмитрий Колоней

Обманули людей на миллион гривен: в Харькове ликвидирован колл-центр аферистов (фото, видео)

В Харькове мошенники выдавали себя за сотрудников банков и «полицейских», выспрашивая у харьковчан данные о банковских счетах.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОС Т, ссылаясь на сайты Нацполиции Прокуратуры схему аферистов разоблачило управление противодействия киберпреступности совместно с следственным отделом Харьковского райуправления полиции.

По данным следствия трое харьковчан-аферистов, после привлечения к работе около четырех десятков операторов, предварительно разработав для них детальные инструкции мошеннических действий. Купив на хакерских форумах базы данных клиентов банков, людям звонили сотрудники call-центра, выдавая себя за работников финучреждения. Гражданам сообщали, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информацию о якобы мошеннических действиях будут переданы в полицию.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейський сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

В офисе, где располагался сall-центр, 5 июля 2021 года проведен обыск, во время которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, боллее 40 компьютеров, блокноты, банковские карточки, черновики с личными записями, сим-карты и прочее. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

Источник: ГУ Нацполиции, Прокуратура

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