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06.07.2021  17:15   Дмитрий Колоней

Обманули людей на миллион гривен: в Харькове ликвидирован колл-центр аферистов (фото, видео)

В Харькове мошенники выдавали себя за сотрудников банков и «полицейских», выспрашивая у харьковчан данные о банковских счетах.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайты Нацполиции и Прокуратуры схему аферистов разоблачило управление противодействия киберпреступности совместно с следственным отделом Харьковского райуправления полиции.
 
По данным следствия трое харьковчан-аферистов, после привлечения к работе около четырех десятков операторов, предварительно разработав для них детальные инструкции мошеннических действий. Купив на хакерских форумах базы данных клиентов банков, людям звонили сотрудники call-центра, выдавая себя за работников финучреждения. Гражданам сообщали, что с их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, что информацию о якобы мошеннических действиях будут переданы в полицию.
 
После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейський сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего. 
 
 
По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен. 
 
В офисе, где располагался сall-центр, 5 июля 2021 года проведен обыск, во время которого обнаружены и изъяты мобильные телефоны, боллее 40 компьютеров, блокноты, банковские карточки, черновики с личными записями, сим-карты и прочее. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины. 
 
Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
 
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции, Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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