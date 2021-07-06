Главная Новости Харькова Дороги и транспорт До конца лета забудьте о свободном проезде по Маршала Бажанова в Харькове
06.07.2021  16:58   Дмитрий Колоней

До конца лета забудьте о свободном проезде по Маршала Бажанова в Харькове

В Харькове по улице в центре Харькова ограничен проезд до 17:00 23 августа 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Горсовета, по улице Маршала Бажанова нельзя будет проехать на участке между улицами Куликовской и Девичьей.
 
Запрет начал действовать с утра 6 июля и продлится  до 17:00 23 августа 2021 года.
 
По информации Департамента инфраструктуры, ограничения связаны с работвми по замене участка теплотрассы.
 
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Куликовской, Воробьева, Театральной площади и другим.
 
Напомним, ранее мы сообщали, что движение транспорта на участке улицы Куликовской будет запрещено две недели по среда и четвергам.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, бажанова
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