06.07.2021 16:58 Дмитрий Колоней

До конца лета забудьте о свободном проезде по Маршала Бажанова в Харькове

В Харькове по улице в центре Харькова ограничен проезд до 17:00 23 августа 2021 года.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Горсовета, по улице Маршала Бажанова нельзя будет проехать на участке между улицами Куликовской и Девичьей.

Запрет начал действовать с утра 6 июля и продлится до 17:00 23 августа 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, ограничения связаны с работвми по замене участка теплотрассы.

Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам: Куликовской, Воробьева, Театральной площади и другим.

Напомним, ранее мы сообщали, что движение транспорта на участке улицы Куликовской будет запрещено две недели по среда и четвергам.