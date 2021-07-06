В тихом центре перекрывают улицу на ремонт

Движение транспорта на участку улицы Куликовской будет запрещено два недели по среда и четвергам.
7 и 8, 14 и 15 июля, с 8:00 до 20:00, будет запрещено движение транспорта по улице Куликовской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры Харьковского горсовета.
Проезд перекроют на участке от спуска Куликовского до дома №34 по улице Куликовской.
По информации Департамента, это связано с проведением строительных работ в районе дома №32 по улице Куликовской.
Объезд закрытого участка будет осуществляться по улице Дарвина, спуску Куликовскому и другим прилегающим улицам.
Ранее РЕДПОСТ писал, что из-за ремонтно-строительных работ 7, 8, 12, 13 и 15 июля с 8:00 до 20:00 запрещается движение транспорта по улице Серповой и улице Коломенской, на участке от проспекта Науки до улицы Бакулина.
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