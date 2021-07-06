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06.07.2021  13:40   Евгений Клочко

В харьковских многоэтажках модернизируют систему теплоснабжения

В жилом доме по проспекту Победы 77 устанавливают индивидуальные тепловые пункты и погодные регуляторы.

На Алексеевке модернизируют систему теплоснабжения. Новости Харькова
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с места события. Отмечается, что новое оборудование позволяет автоматически регулировать температуру отопления в зависимости от погодных условий. Благодаря этому достигается экономия во время отопительного сезона, а жильцы получают более качественные услуги. 
 
Проблема двух секций многоэтажного дома на проспекте Победы, 77 заключается в том, что они находятся, в так называемой, тупиковой зоне коммуникаций. Более 20 лет назад в этих домах были введены в строй крышные котельные, однако для котлов такого типа - это большой срок. Запчасти на них уже не выпускают, потому поддерживать их в рабочем состоянии проблематично. Со временем котлы стали использоваться только для отопления, а горячее водоснабжение поступало централизовано. 
 
Сейчас КП «Харьковские тепловые сети» демонтирует старые крышные котельные и выполняет целый комплекс других работ. В домах меняют трубопроводы, прокладывают новые теплотрассы, устанавливают индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и погодные регуляторы. 
 
В целом в Шевченковском районе в 2021 году запланирована установка 50 ИТП и порядка 3 километров тепломагистралей и внутридомовых сетей будет заменено.
 
Отметим, что программа по модернизации системы централизованного отопления реализуется в рамках совместного проекта Харьковского городского совета с Международным банком реконструкции и развития. Работы будут закончены в сентябре. 
 
Напомним, коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» проводит в центре города масштабные работы по перекладке магистральных трубопроводов.
 
Тэги:  харьков, хтс
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