06.07.2021 13:40 Евгений Клочко
В харьковских многоэтажках модернизируют систему теплоснабжения
В жилом доме по проспекту Победы 77 устанавливают индивидуальные тепловые пункты и погодные регуляторы.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
с места события. Отмечается, что новое оборудование позволяет автоматически регулировать температуру отопления в зависимости от погодных условий. Благодаря этому достигается экономия во время отопительного сезона, а жильцы получают более качественные услуги.
Проблема двух секций многоэтажного дома на проспекте Победы, 77 заключается в том, что они находятся, в так называемой, тупиковой зоне коммуникаций. Более 20 лет назад в этих домах были введены в строй крышные котельные, однако для котлов такого типа - это большой срок. Запчасти на них уже не выпускают, потому поддерживать их в рабочем состоянии проблематично. Со временем котлы стали использоваться только для отопления, а горячее водоснабжение поступало централизовано.
Сейчас КП «Харьковские тепловые сети» демонтирует старые крышные котельные и выполняет целый комплекс других работ. В домах меняют трубопроводы, прокладывают новые теплотрассы, устанавливают индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и погодные регуляторы.
В целом в Шевченковском районе в 2021 году запланирована установка 50 ИТП и порядка 3 километров тепломагистралей и внутридомовых сетей будет заменено.
Отметим, что программа по модернизации системы централизованного отопления реализуется в рамках совместного проекта Харьковского городского совета с Международным банком реконструкции и развития. Работы будут закончены в сентябре.
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