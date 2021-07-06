06.07.2021 13:55 Евгений Клочко

В Харькове самые эффективные программы поддержки школьников

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев назвал высокий уровень школьного образования в Харькове конкурентным преимуществом города и оценил вклад Игоря Терехова.

Политический эксперт Вадим Карасев объяснил феномен, почему в результатах ВНО-2021 по математике Харьков обошел другие города Украины.

«Итоги «карантинного» ВНО-2021 снова запустили дискуссии о качестве украинского образования и перспективах наших выпускников на рынке труда. Результаты ВНО по математике оказались самыми провальными за все годы тестирования. Очевидно, что основная причина в карантине. Если большинство других предметов, можно пройти самостоятельно, удаленно или с помощью родителей, то для математики как точной науки нужен учитель, методика и хорошие учебники. А это как раз самые слабые места в нашем школьном образовании», - написал Карасев на своей странице в социальной сети Facebook.

Примечательно, что, согласно общенациональному рейтингу, харьковские школьники, наоборот, показали наилучшие результаты в тестировании именно по математике. «На фоне общеукраинского провала тестирования по математике, хорошо себя показала харьковская физико-математическая школа. Рискну предположить, что выпускникам помогли, в том числе репетиторские занятия с хорошими учителями, так сказать «старой школы», – отметил аналитик. – В Харькове – 12 выпускников сдали тестирование по математике на 200 баллов. Математика харьковчанам далась лучше, чем все остальные дисциплины. Причем даже вместе с физикой, есть школьники с 200 баллами».

Немаловажную роль также играет грамотная политика городской власти и эффективные городские программы по поддержке талантливой молодежи. Карасев уверен, что работа команды руководителя города Игоря Терехова дает неоспоримые результаты.

«Харьковский горсовет и нынешний и.о. мэра Терехов по сложившейся традиции проводит городские мероприятия по поддержке талантливых школьников (ученические интеллектуальные соревнования, конкурс «Ученик года»). А это хороший стимул для школьников показать и проявить себя за рамками своей школы. Каждый регион имеет свои конкурентные преимущества, которые необходимо развивать и с личной, и с общественной пользой. Харьков, кстати, в этом отношении пример очень показательный», – резюмировал Карасев.

Напомним, наш город стал первым, кто решил премировать 200-балльников. Еще в прошлом году каждый, кто имел 200 баллов, получал премию в 10 000 гривен. А если дважды достиг этого результата - 20 000 гривен.