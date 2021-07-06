Трп мужчины обнаружили в лесопосадке Харькова

Труп мужчины рано обнаружили утром 6 июля.
В лесопосадке на улице Пожарского утром 6 июля обнаружили труп мужчины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Мужчина висел на одной из перекладин опоры линии электропередач. Вызванные на место оперативники проводят следственные действия.
По сообщениям в соцсетях, мужина повесился на столбе. Его тело около часа дня увезли специальные службы.
Метные жители рассказали, что в посадке, где находятся погреба, обитают лица без определенного места жительства. Не исключено, что погибший – один из них.
Как там было на самом деле, правоохранители обещают сообщить после окончания следственных действий.
Как ранее писал РЕДПОСТ, 4 июля на территории Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи у главного входа в больницу полдня лежал труп мужчины. По словам правоохранителей, тело 50-летнего гражданина без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.
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