Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Трп мужчины обнаружили в лесопосадке Харькова
06.07.2021  14:04   Рита Парфенова

Трп мужчины обнаружили в лесопосадке Харькова

Труп мужчины рано обнаружили утром 6 июля.

Труп на опоре электропередач обнаружили в Харькове

В лесопосадке на улице Пожарского утром 6 июля обнаружили труп мужчины, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Мужчина висел на одной из перекладин опоры линии электропередач. Вызванные на место оперативники проводят следственные действия.

По сообщениям в соцсетях, мужина повесился на столбе. Его тело около часа дня увезли специальные службы.

Метные жители рассказали, что в посадке, где находятся погреба, обитают лица без определенного места жительства. Не исключено, что погибший – один из них.

Как там было на самом деле, правоохранители обещают сообщить после окончания следственных действий.

Как ранее писал РЕДПОСТ, 4 июля на территории Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи у главного входа в больницу полдня лежал труп мужчины. По словам правоохранителей, тело 50-летнего гражданина без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг.

Тэги:  смерть, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.07 Криминал и происшествия У неотложки полдня лежал труп мужчины 02.07 Криминал и происшествия Внезапная смерть: в Харькове найден труп мужчины (фото) 28.06 Криминал и происшествия Самоубийство женщины в Харькове: информация полиции (ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 