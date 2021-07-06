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06.07.2021  14:44   

Водителя, курившего за рулем троллейбуса, наказали

Администрация троллейбусного депо отреагировала на видео, которые выкладывали в харьковские паблики, где водитель курит за рулем и показывал вульгарные жесты.

Водителю троллейбуса в Харькове курит за рулем

Как сообщили корреспонденту РЕДПОСТ в КП "Троллейбусное депо №3", на следующий день после того, как это видео появилось в сети, водителя троллейбуса №50 вызвали на профильную комиссию и обсудили вопрос о его отстранения от работы.

На сегодняшний день водитель не допущен на все маршруты и не выходит в линию.

На данный момент рассматривается вопрос о его увольнении согласно законодательству.

Ранее в местных пабликах появилось видео, как водитель троллейбуса курит во время маршрута и, увидев, что его снимают, показывает нецензурный жест.

Напомним, в мае патрульные полицейские, проанализировав видео в соцсетях с нарушением ПДД, вычислили водителя и выписали штраф

Тэги:  наказание, водитель, харьков
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